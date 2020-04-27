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Ватцке шокировал последствиями невозобновления сезона в Бундеслиге

11:23 85 Читати українською
Ватцке шокировал последствиями невозобновления сезона в Бундеслиге
Ханс-Йоахим Ватцке / фото из соцсетей

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке дал неутешительный прогноз относительно финансового положения немецких клубов в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Если в ближайшие несколько месяцев сезон не возобновиться, то вся Бундеслига обанкротится.

Бундеслига может доиграть сезон в особой экипировке – матчи придется останавливать каждые 15 минут

Я понимаю болельщиков, желающих посещать стадионы вместо просмотра матчей по телевизору, но это необходимо сделать ради спасения немецкого футбола. Мы делаем все возможное, чтобы возобновить работу. Футбол не стремится к исключительному статусу среди других видов спорта, но он играет важную социальную роль в нашем обществе", – отметил функционер в эфире Sky TV.

На прошлой неделе Бундеслига официально объявила о готовности возобновить сезон со значительными ограничениями. В частности, матчи будут проходить без зрителей.

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Теги
футбольные финансы коронавирус Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Бундеслига Ханс-Йоахим Ватцке
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