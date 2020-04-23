Бундеслига официально объявила о готовности возобновить сезон – известны условия

Чемпионат Германии может стать первым среди ведущих первенств Европы, который будет возобновлен после карантина.

Руководство Бундеслиги готово к возобновлению сезона в первых и вторых дивизионах. Клубы могут возобновить чемпионат уже в мае, но поединки будут проходить без болельщиков.

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На матчах Бундеслиги могут присутствовать максимум 213 человек (включая футболистов). Второй дивизион получил еще большие ограничения – не более 188 человек. Клубы должны максимально сократить количество персонала и журналистов, которые имеют право находиться на арене во время поединка. Впрочем, окончательное решение о возобновлении сезона должны принять компетентные государственные органы, информирует официальный сайт Бундеслиги.

Для возобновления чемпионата разработаны специальные правила гигиены (тестирование на COVID-19, регулярная проверка общего состояния здоровья футболистов и т.д.). Также было принято решение выделить финансовую помощь в размере 7,5 млн евро – ее получат третья по рангу лига Германии, а также женская Бундеслига.

Напомним, до финиша элитного дивизиона чемпионата Германии осталось 9 туров. Бавария возглавляет турнирную таблицу, опережая Боруссию Д на 4 очка.

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