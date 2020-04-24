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Бундеслига может доиграть сезон в особой экипировке – матчи придется останавливать каждые 15 минут

18:37 71 Читати українською
Бундеслига может доиграть сезон в особой экипировке – матчи придется останавливать каждые 15 минут
РБ Лейпциг / Getty images

Бундеслига может первой возобновить сезон, но футболистам придется придерживаться особых требований.

Если Бундеслигу удастся возобновить в ближайшее время, игрокам придется быть одетыми в защитные маски в течение всей игры, сообщает Spiegel Sports.

Бундеслига официально объявила о готовности возобновить сезон – известны условия

Издание ссылается на документ Министерства труда Германии. При этом отмечается, что это лишь один из вариантов возобновления сезона, над которыми работают чиновники.

Отмечается, что футболистам запретят прикасаться к маскам в течение матча. В случае, если защитная экипировка будет повреждена, игра будет остановлена. Также предполагается, что игру будут останавливать каждые 15 минут для замены масок – в условиях высокой активности они становятся непригодными быстрее.

План возобновления Бундеслиги слили в сеть – один из пунктов поражает

Напомним, до финиша элитного дивизиона чемпионата Германии осталось 9 туров. Бавария возглавляет турнирную таблицу, опережая Боруссию Д на 4 очка. Ожидается, что первые матчи после карантина в Бундеслиге сыграют 9 мая.

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