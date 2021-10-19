Матч против Картахены превратился в кошмар для защитника хихонского Спортинга Василия Кравца.

Сегунда, 11-й тур

Картахена – Спортинг Х – 1:0

Гол: Р. Кастро, 79 (пен.)

Удаление: Кравец, 78 (С)

Спортинг шел лидером таблицы, имея лишь одно поражение за 10 туров. Впрочем, на этот раз соперником хихонцев был еще один претендент на повышение – Картахена.

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Матч не слишком радовал яркостью и вполне мог завершиться нулями. Спокойствие нарушил Василий Кравец, но вряд ли партнеры этому радовались. Украинец сбил игрока Картахены в штрафной и увидел перед собой вторую желтую карточку. 40-летний Рубен Кастро принес победу хозяевам, четко пробив с "точки".

Пока Спортинг остается лидером Сегунды, но уже в этом туре "красно-белых" могут потеснить Альмерия и Эйбар.

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