Василь Кравець став антигероєм Спортінга – українець "привіз" вирішальний пенальті і отримав вилучення
Матч проти Картахени перетворився на жахіття для захисника хіхонського Спортінга Василя Кравця.
Сегунда, 11-й тур
Картахена – Спортінг Х – 1:0
Гол: Р. Кастро, 79 (пен.)
Вилучення: Кравець, 78 (С)
Спортінг йшов лідером таблиці, маючи лише одну поразку за 10 турів. Втім, цього разу суперником хіхонців був ще один претендент на підвищення – Картахена.
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Матч не надто тішив яскравістю і цілком міг завершитися нулями. Спокій порушив Василь Кравець, але навряд партнери цьому раділи. Українець збив гравця Картахени у карному майданчику і побачив перед собою другу жовту картку. 40-річний Рубен Кастро приніс перемогу господарям, чітко пробивши з "позначки".
Наразі Спортінг залишається лідером Сегунди, але вже в цьому турі "червоно-білих" можуть потіснити Альмерія і Ейбар.
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