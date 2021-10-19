Матч проти Картахени перетворився на жахіття для захисника хіхонського Спортінга Василя Кравця.

Сегунда, 11-й тур

Картахена – Спортінг Х – 1:0

Гол: Р. Кастро, 79 (пен.)

Вилучення: Кравець, 78 (С)

Спортінг йшов лідером таблиці, маючи лише одну поразку за 10 турів. Втім, цього разу суперником хіхонців був ще один претендент на підвищення – Картахена.

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Матч не надто тішив яскравістю і цілком міг завершитися нулями. Спокій порушив Василь Кравець, але навряд партнери цьому раділи. Українець збив гравця Картахени у карному майданчику і побачив перед собою другу жовту картку. 40-річний Рубен Кастро приніс перемогу господарям, чітко пробивши з "позначки".

Наразі Спортінг залишається лідером Сегунди, але вже в цьому турі "червоно-білих" можуть потіснити Альмерія і Ейбар.

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