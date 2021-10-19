Аталанта объявила заявку на матч против Манчестер Юнайтед – у команды Малиновского большие проблемы
Делегация бергамасков прибыла в Манчестер, где 20 октября Аталанта сыграет матч 3-го тура группового этапа ЛЧ.
Джан Пьеро Гасперини взял с собой только 20 футболистов, ведь немало важных игроков травмированы. Наибольшие проблемы в центре защиты, где из основных готовы играть только Паломино и Демираль.
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Если Аталанта привычно будет играть с тремя центрбеками, то придется довериться или арендованному из Вероны Маттео Ловато, который в нынешнем сезоне сыграл лишь 29 минут, или же 17-летнему Джорджо Скальвини. Для последнего это дебютное попадание в заявку на матч Лиги чемпионов.
Вратари: Муссо, Росси, Спортьелло
Защитники: Меле, Паломино, Пеццелла, Демираль, Скальвини, Ловато, Дзаппакоста
Полузащитники: Копмейнерс, Фройлер, Де Рон, Малиновский, Миранчук, Пашалич
Нападающие: Муриэль, Иличич, Сапата, Пикколи
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