Джан Пьеро Гасперини взял с собой только 20 футболистов, ведь немало важных игроков травмированы. Наибольшие проблемы в центре защиты, где из основных готовы играть только Паломино и Демираль.

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Если Аталанта привычно будет играть с тремя центрбеками, то придется довериться или арендованному из Вероны Маттео Ловато, который в нынешнем сезоне сыграл лишь 29 минут, или же 17-летнему Джорджо Скальвини. Для последнего это дебютное попадание в заявку на матч Лиги чемпионов.

Вратари: Муссо, Росси, Спортьелло

Защитники: Меле, Паломино, Пеццелла, Демираль, Скальвини, Ловато, Дзаппакоста

Полузащитники: Копмейнерс, Фройлер, Де Рон, Малиновский, Миранчук, Пашалич

Нападающие: Муриэль, Иличич, Сапата, Пикколи

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