"Я знаю его еще по Нюрнбергу. Было бы странно, если бы мы не занимались поисками вратаря, когда стало понятно, что у нас может быть два вакантных места на эту позицию.

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Его прогресс и возможность бесплатного подписания является важным критерием. Приоритетом для нас должно быть то, чтобы нам удалось обеспечить хорошую, мощную команду, которая должна иметь как можно меньше пробелов", – цитирует Борнеманна Bild.

Заметим, Василь присоединился к Заре из Нюрнберга в 2019-м. Его контракт с луганчанами истекает летом этого года. В текущем сезоне Никола сыграл 19 поединков за "мужиков", 10 из которых отстоял на ноль. Ранее сообщалось, что, кроме боснийца, команду могут покинуть Абу Ханна, Юрченко и Иванисеня.

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