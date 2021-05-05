Василь в Санкт-Паули: немцы подтвердили интерес к голкиперу Зари
Спортивный директор немецкого Санкт-Паули Андреас Борнеманн заявил, что клуб следит за вратарем Зари Николой Василем.
"Я знаю его еще по Нюрнбергу. Было бы странно, если бы мы не занимались поисками вратаря, когда стало понятно, что у нас может быть два вакантных места на эту позицию.
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Его прогресс и возможность бесплатного подписания является важным критерием. Приоритетом для нас должно быть то, чтобы нам удалось обеспечить хорошую, мощную команду, которая должна иметь как можно меньше пробелов", – цитирует Борнеманна Bild.
Заметим, Василь присоединился к Заре из Нюрнберга в 2019-м. Его контракт с луганчанами истекает летом этого года. В текущем сезоне Никола сыграл 19 поединков за "мужиков", 10 из которых отстоял на ноль. Ранее сообщалось, что, кроме боснийца, команду могут покинуть Абу Ханна, Юрченко и Иванисеня.
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