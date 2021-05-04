Полузащитник Зари Владлен Юрченко порождает все новый интерес к своей персоне. В частности, украинцем интересуются зарубежные гранды.

В услугах 27-летнего хавбека заинтересован Фехервар, за который выступает Иван Петряк. Об этом информирует телеграмм-канал Бий-біжи.

Иванисеня ведет переговоры с чемпионом Польши, – источник

Венгерский клуб уже даже контактировал с Зарей относительно перехода Юрченко. Клуб Петряка может подписать Владлена на правах свободного агента, ведь его контракт с луганчанами завершается уже этим летом.

Также на полузащитника претендуют польские клубы, но они имеют проблемы на пути к такому трансферу. В частности, по информации источника, эти коллективы вряд ли смогут удовлетворить финансовые аппетиты Юрченко.

К слову, в текущем сезоне Владлен сыграл в 31 поединке, записав в свой актив 7 голов и 8 результативных пасов.

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