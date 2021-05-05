"Я знаю його ще з Нюрнберга. Було б дивно, якби ми не займалися пошуками воротаря, коли стало зрозуміло, що у нас може бути два вакантних місця на цю позицію.

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Його прогрес і можливість безкоштовного підписання є важливим критерієм. Пріоритетом для нас повинно бути те, щоб нам вдалось забезпечити хорошу, потужну команду, яка має якомога менше прогалин", – цитує Борнеманна Bild.

Зауважимо, Васіль приєднався до Зорі з Нюрнберга у 2019-му. Його контракт з луганцями завершується влітку цього року. У поточному сезоні Нікола зіграв 19 поєдинків за "мужиків", 10 з яких відстояв на нуль. Раніше повідомлялось, що, окрім боснійця, команду можуть покинути Абу Ханна, Юрченко та Іванісеня.

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