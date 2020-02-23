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Ващук назвал главную причину, которая не позволяет Динамо вернуться на уровень времен Лобановского

14:40 193 Читати українською
Ващук назвал главную причину, которая не позволяет Динамо вернуться на уровень времен Лобановского
Владислав Ващук / Фото из открытых источников

Бывший игрок Динамо Владислав Ващук сравнил нынешнее Динамо с командой двадцатилетней давности.

"Почему Динамо сейчас не играет? Потому что нет научной аналитики. Той, которая была при Лобановском. Куда делась? Разогнали всех.

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Суркис руководил клубом и при Лобановском, и при Реброве (кстати при нем было все четко)... Он руководил клубом при всех тренерах. Куда делась эта аналитика? Тратятся деньги, покупаются футболисты, но они не играют. Вот уже на протяжении 20 лет и не скажешь, что какие-то футболисты заиграли", – сказал Ващук в комментарии YouTube-каналу "Любители".

Напомним, Ващук – воспитанник киевского Динамо. За столичную команду защитник с перерывами выступал с 1992 по 2008 годы. За это время он завоевал с Динамо девять чемпионских титулов, выиграл шесть Кубков Украины и два Суперкубка Украины.

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