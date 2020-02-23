Ващук – о тренерстве в Динамо: Оказалось, что я стою дороже Реброва и Хацкевича

Экс-защитник Динамо Владислав Ващук рассказал о предложениях войти в тренерский штаб киевской команды.

"Предлагали ли мне хоть раз стать тренером Динамо? Нет! Это Ребров предлагал Игорю Михайловичу. И Хацкевич предлагал. Но он (Суркис – прим.) сказал, что на меня нет бюджета. Я сам даже не знал сколько я стою, но тем не менее... Оказалось, что я стою дороже Реброва и Хацкевича.

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Я сдал на лицензию А, но потом понял, что нет смысла ждать, пока меня "возьмут-не возьмут". И пошел своим курсом.

Будет ли когда-то у меня предложение из Динамо? Не будет. Даже гипотетически. В конце концов, в Динамо не надо идти тренером, туда надо идти только президентом", – сказал Ващук в комментарии YouTube-каналу "Любители".

Напомним, Ващук – воспитанник киевского Динамо. За столичную команду защитник с перерывами выступал с 1992 по 2008 годы.

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