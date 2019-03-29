Ващук: Назначение Косовского – логичное решение руководства Ворсклы

Экс-игрок сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук дал оценку назначению исполняющим обязанности главного тренера Ворсклы Виталия Косовского.

"Назначение Косовского – логичное решение руководства. Зачем искать тренера на стороне если есть специалист, который работал с молодежной командой. Насколько я понимаю, руководство полтавчан нашло общий язык с ним", – отметил Владислав Ващук в комментарии телеканалу Футбол 1.

Ворскла объявила о назначении Косовского на тренерский мостик команды

Напомним, ранее Ворскла прекратила сотрудничество с наставником команды Василием Сачко. Сейчас полтавская команда готовится к выступлению во второй части чемпионата Украины – в группе клубов из второй шестерки. В 23-м туре Ворскла 2 апреля сыграет во Львове с Карпатами.

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