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Ващук: Призначення Косовського – логічне рішення керівництва Ворскли

16:13 270 Читать на русском
Ващук: Призначення Косовського – логічне рішення керівництва Ворскли
Владислав Ващук / Dynamo.kiev.ua

Екс-гравець збірної України та київського Динамо Владислав Ващук дав оцінку призначенню виконувачем обов'язків головного тренера Ворскли Віталія Косовського.

"Призначення Косовського – логічне рішення керівництва. Навіщо шукати тренера зі сторони, якщо є фахівець, який працював з молодіжною командою. Наскільки я розумію, керівництво полтавців знайшло спільну мову з ним", – зауважив Владислав Ващук в коментарі телеканалу Футбол 1.

Ворскла оголосила про призначення Косовського на тренерський місток команди

Нагадаємо, раніше Ворскла припинила співпрацю з наставником команди Василем Сачком. Зараз полтавська команда готується до виступу у другій частині чемпіонату України – в групі клубів з другої шістки. У 23-му турі Ворскла 2-го квітня зіграє у Львові з Карпатами.

Визначились усі учасники першої та другої шісток 2-го етапу УПЛ

Теги
Владислав Ващук Владислав Ващук Ворскла Ворскла Віталій Косовський Віталій Косовський
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