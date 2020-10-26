Лондонский клуб в очередной раз пострадал от форварда Лестера.

Лестер на последних минутах сумел вырвать победу у Арсенала (1:0) благодаря точному удару Джейми Варди.

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Это уже 11-й гол 33-летнего англичанина в ворота "канониров" в рамках АПЛ. Для достижения этого результата Джейми провел против Арсенала 12 матчей. Таким образом нападающий занял второе место среди обидчиков лондонского клуба в АПЛ, сообщает Opta Sports.

Лидером по этому показателю является бывший форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни – 12 мячей.

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