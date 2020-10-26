Варді посів друге місце у рейтингу кривдників Арсенала – лідером залишається легенда Манчестер Юнайтед
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Лондонський клуб вкотре постраждав від форварда Лестера.
завершено
80’ Джеймі Варді
Лестер на останніх хвилинах зумів вирвати перемогу в Арсенала (1:0) завдяки влучному удару Джеймі Варді.
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Це вже 11-й гол 33-річного англійця у ворота "канонірів" в рамках АПЛ. Для досягнення цього результату Джеймі провів проти Арсенала 12 матчів. Таким чином нападник посів другу сходинку серед кривдників лондонського клубу в АПЛ, повідомляє Opta Sports.
Лідером за цим показником є колишній форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні – 12 м'ячів.
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