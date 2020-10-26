Лестер на останніх хвилинах зумів вирвати перемогу в Арсенала (1:0) завдяки влучному удару Джеймі Варді.

Лестер – Зоря: Меддісон відзначив рівень гри луганців

Це вже 11-й гол 33-річного англійця у ворота "канонірів" в рамках АПЛ. Для досягнення цього результату Джеймі провів проти Арсенала 12 матчів. Таким чином нападник посів другу сходинку серед кривдників лондонського клубу в АПЛ, повідомляє Opta Sports.

Лідером за цим показником є колишній форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні – 12 м'ячів.

Лестер здобув історичну перемогу над Арсеналом, Саутгемптон завдав Евертону першої поразки в сезоні