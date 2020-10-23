"Я пропустил старт сезона, так что вернуться на поле, еще и в еврокубковом матче – великое чувство. Тяжело, когда ты травмирован, даже если пропускаешь десять дней или неделю. Это делает вечера, вроде сегодняшнего, еще более особенными. Это был отличный вечер.

Лестер – Заря – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я не видел много матчей наших соперников. Вчера мы посмотрели несколько видео Зарю, они играли очень хорошо. В первые 15-20 минут они контролировали игру, владели мячом. В ромбе в центре поля у них играло несколько хороших футболистов", – приводит слова Мэддисона официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Заря крупно проиграла Лестеру (0:3) и вместе с АЕКом опустились на последние места группы G.

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