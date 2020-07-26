Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ – он старший голеадор Англии за почти 75 лет

Форвард Лестера Джейми Варди, несмотря на поражение "лис" от Манчестер Юнайтед (0:2) в 38-м туре английской Премьер-лиги, выиграл бомбардирскую гонку в чемпионате.

Нападающий, которому зимой исполнилось 33, стал самым возрастным бомбардиром в истории АПЛ, сообщает Gracenote Live.

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Варди превзошел достижение легендарного Дидье Дрогба. Ивуариец стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии в составе Челси в сезоне 2009/10. Тогда ему было 32. Кроме того, форвард Лестера – старейший голеадор сезона в местном первенстве начиная с сезона 1947/48, когда солировал нападающий Арсенала Ронни Кук.

К слову, Джейми Варди в нынешнем сезоне провел 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 23 мяча.

Манчестер Юнайтед вышел в Лигу чемпионов, Тоттенхэм прорвался в Лигу Европы, Уотфорд и Борнмут вылетели из АПЛ