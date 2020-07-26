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Манчестер Юнайтед вышел в Лигу чемпионов, Тоттенхэм прорвался в Лигу Европы, Уотфорд и Борнмут вылетели из АПЛ

20:11 - Читати українською
Манчестер Юнайтед вышел в Лигу чемпионов, Тоттенхэм прорвался в Лигу Европы, Уотфорд и Борнмут вылетели из АПЛ
Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:2

В АПЛ был проведён последний тур чемпионата 2019/20. Отчёт о ключевых матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 38-й тур

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Бруну Фернандеш, 71 (пен), Лингард, 90+8

Удаление: Эванс, 90+4

Арсенал – Уотфорд – 3:2

Голы: Обамеянг, 4 (пен), 33, Тирни, 24 – Дини, 42 (пен), Уелбек, 67

Эвертон – Борнмут – 1:3

Голы: Мойзе Кин, 41 – Кинг, 12 (пен), Соланке, 45+1, Станислас, 80

Бёрнли – Брайтон – 1:2

Голы: Вуд, 44 – Биссума, 20, Конноли, 50

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Шлюпп, 53 – Кейн, 13

Одним из центральных поединков стала битва за ЛЧ между Лестером и Манчестер Юнайтед. "Лис" перед матчем устраивала ничья в условиях поражения Челси, а "дьяволам" требовалось хотя бы не проиграть. Уже во втором тайме после информации из Лондона подопечным Брендана Роджерса была нужна только победа, но голов до 70-й минуты не возникало. Всё решила ошибка Эванса на 71-й минуте, которая привела к пенальти – его реализовал Бруну Фернандеш. В компенсированное время Лингард добил "лис", забив в пустые ворота – 0:2.

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Челси выиграл у Вулверхэмптона, поэтому турнирная таблица зафиксировала следующие позиции: МЮ с 66 очками берёт бронзу, Челси с таким же количеством зачетных баллов остался четвёртым, а Лестер, имея на один пункт меньше, завершил сезон пятым – вне зоны ЛЧ.

Параллельно Борнмут и Уотфорд боролись за выживание. "Вишенкам" была нужна победа над Эвертоном с как можно лучшей разницей мячей, а "шершням" против Арсенала должны были добыть лучший результат, чем у борнмутцев и бирмингемцев. Уотфорд чуда не создал, проиграв Арсеналу (2:3), а вот Борнмут уверенно одолел "ирисок" (3:1) – впрочем, победа не имела значения, ведь Астон Вилла не проиграла Вест Хэму.

Таким образом, Уотфорд и Борнмут, набрав по 34 очка, вылетают из Премьер Лиги, а Астон Вилла 35 зачётными баллами заняла семнадцатую позицию, оставшись на следующий сезон. Арсенал с 56 пунктами в активе закончил на восьмой строчке, а Эвертон, имея 49 очков, занял двенадцатую.

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Тоттенхэм отставал на одно очко от шестого Вулверхэмптона, который играл с Челси. В условиях поражения "волков" подопечным Жозе Моуринью достаточно было просто не уступить Кристал Пэлас, чтобы потеснить "вулвз" и прорваться в Лигу Европы. Свою задачу Тототенхем выполнил, расписав результативную ничью – 1:1. "Шпоры" набрали 59 очков и поднялись на шестое место, а "орлы" завершили сезон четырнадцатыми с 43 зачётными баллами в активе.

Бёрнли и Брайтон не имели турнирных задач. В довольно весёлом матче победу одержали гости. В таблице они расположились так: Брайтон набрал 41 зачётный балл и поднялся на пятнадцатую позицию, а Бёрнли опустился на десятую, имея в активе 54 пункта.

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