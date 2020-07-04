Варди стал первым игроком Лестера, который забил 100 голов в АПЛ

Нападающему Лестера Джейми Варди удалось покорить впечатляющее достижение в матче 33-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (3:0).

Форвард отличился дублем в отчетной встрече. Первый мяч Варди стал для 33-летнего англичанина 100-м в рамках АПЛ. Варди – первый игрок в истории Лестера, кому покорилось это достижение.

Арсенал переиграл Вулверхемптон, Манчестер Юнайтед перестрелял Борнмут: 33-й тур АПЛ, суббота

Стоит отметить, что Джейми дебютировал в АПЛ в возрасте 27 лет и 232 дней. Из других футболистов, которые забили 100 голов в АПЛ, старшим на момент своего дебюта в лиге был только Иан Райт (28 лет и 286 дней).

К слову, в нынешнем сезоне Варди сыграл за Лестер в чемпионате Англии 20 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 4 ассиста. Сейчас именно лидер "лис" возглавляет бомбардирскую гонку в АПЛ.

15 топ-клубів Європи хочуть підопічного легенди Шахтаря – сенсаційний рекордсмен провокує істерію на трансферному ринку