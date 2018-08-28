toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Варди и Кэхилл завершили карьеру в сборной Англии

17:37 83 Читати українською
Варди и Кэхилл завершили карьеру в сборной Англии
Джейми Варди / Фото AFP

Нападающий Джейми Варди и защитник Гари Кэхилл решили прекратить выступления за сборную Англии.

Игроки сборной Англии Джейми Варди и Гари Кэхилл заявили главному тренеру Гарету Саутгейту, что прекращают выступления за команду "трех львов", сообщает издание BBC.

Варди подписал новый контракт с Лестером

По информации издания, оба игрока хотят сосредоточиться на клубной карьере, но готовы вернуться в сборную при крайней необходимости.

Напомним, Варди и Кэхилл были на ЧМ-2018 в составе сборной Англии, с которой покинули турнир в шаге от финала.

Самая горячая фанатка сборной Англии – она до конца страстно болела за команду "трех львов"

Теги
Англия Главное Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Гари Кэхилл Гари Кэхилл Джейми Варди Джейми Варди Англия Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
мин
Динамо Киев
22:00
Аякс
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук