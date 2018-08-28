Варди и Кэхилл завершили карьеру в сборной Англии

Нападающий Джейми Варди и защитник Гари Кэхилл решили прекратить выступления за сборную Англии.

Игроки сборной Англии Джейми Варди и Гари Кэхилл заявили главному тренеру Гарету Саутгейту, что прекращают выступления за команду "трех львов", сообщает издание BBC.

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По информации издания, оба игрока хотят сосредоточиться на клубной карьере, но готовы вернуться в сборную при крайней необходимости.

Напомним, Варди и Кэхилл были на ЧМ-2018 в составе сборной Англии, с которой покинули турнир в шаге от финала.

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