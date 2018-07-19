Самая горячая фанатка сборной Англии – она до конца страстно болела за команду "трех львов"

Британская модель Риан Сагден не скрывала своей сексуальности во время ЧМ-2018 и горячо поддерживала сборную Англии во время Мундиаля.

31-летняя девушка сначала работала системным администратором, пока ее не заметил работник модельного агентства. Пышногрудой красотке предложили съемку, после чего она решила начать карьеру манекенщицы и подписала контракт.

С тех пор модель часто украшает обложки глянца и появляется в рекламных кампаниях известных брендов.

А во время ЧМ-2018 Риан "разрывала" сердца английских фанатов своими соблазнительными фото в социальной сети Инстаграм.

"Она заставит его забыть о финале Лиги чемпионов", – Кариус нашел роскошную девушку, от которой можно сойти с ума

Ibiza Chilling ️ @bahimibeachwear Публикация от Rhian Sugden (@rhiansuggers) 14 Июн 2018 в 5:42 PDT

"Она заставит его забыть о финале Лиги чемпионов", – Кариус нашел роскошную девушку, от которой можно сойти с ума