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Самая горячая фанатка сборной Англии – она до конца страстно болела за команду "трех львов"

20:10 171 Читати українською
Самая горячая фанатка сборной Англии – она до конца страстно болела за команду "трех львов"
Риан Сагден

Британская модель Риан Сагден не скрывала своей сексуальности во время ЧМ-2018 и горячо поддерживала сборную Англии во время Мундиаля.

31-летняя девушка сначала работала системным администратором, пока ее не заметил работник модельного агентства. Пышногрудой красотке предложили съемку, после чего она решила начать карьеру манекенщицы и подписала контракт.

С тех пор модель часто украшает обложки глянца и появляется в рекламных кампаниях известных брендов.

А во время ЧМ-2018 Риан "разрывала" сердца английских фанатов своими соблазнительными фото в социальной сети Инстаграм.

"Она заставит его забыть о финале Лиги чемпионов", – Кариус нашел роскошную девушку, от которой можно сойти с ума

Being happy never goes out of style! ️ - - Bodice from @tool__box @obsessivelingerie xxx

Публикация от Rhian Sugden (@rhiansuggers)

Ibiza Chilling ️ @bahimibeachwear

Публикация от Rhian Sugden (@rhiansuggers)

Fell asleep in a full face. Woke up like a disheveled drag queen. #Goals #RhiPaulsDragFace

Публикация от Rhian Sugden (@rhiansuggers)

Cheeeers! Have a great bank holiday all! @erhan_saderestaurant beautiful #VillaEla in #kalkan

Публикация от Rhian Sugden (@rhiansuggers)

Wedding planning isn’t so bad after all Swimsuit made by @poolpartyuk

Публикация от Rhian Sugden (@rhiansuggers)

"Она заставит его забыть о финале Лиги чемпионов", – Кариус нашел роскошную девушку, от которой можно сойти с ума

Теги
Англия Англия ЧМ 2018 Фанатки
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