Варди подписал новый контракт с Лестером

Лестер объявил о продолжении сотрудничества с лидером команды Джейми Варди.

Форвард Лестера Джейми Варди подписал новое соглашение с клубом. Контракт 31-летнего нападающего теперь действует до лета 2022 года, информирует официальный сайт клуба.

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Варди выступает за Лестер с 2012 года, перейдя из Флитвуд Таун за 1 млн фунтов. В сезоне 2015/16 форвард помог Лестеру сенсационно стать чемпионом Англии и установил рекорд АПЛ, забив в 11 матчах подряд.

Всего же в составе Лестер Варди забил 88 голов в 233 матчах. Напомним, в текущее межсезонье Лестер потерял одного лидера – Рияд Марез перешел в Манчестер Сити.