Варди подписал новый контракт с Лестером

Лига Европы — 21:54 481
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Мариуполь уступил Бордо в квалификации Лиги Европы из-за собственных грубых ошибок
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Заря – Брага: онлайн-видеотрансляция матча Лиги ЕвропыЛига Европы — 21:30 307
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Топ-8 перлов Куртуа на презентации в Реале: почему посылал Мадрид в задницу, об Азаре, Рамосе, АтлетикоИспания — 20:42 281
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Мариуполь – Бордо: Мишнев забил красивый гол ударом в паденииЛига Европы — 20:32 286
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Можаровский не получил назначение на матч 4 тура УПЛ: СМИ подозревают отстранение арбитра после матча Динамо – ШахтерУкраина — 19:45 110
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