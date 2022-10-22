Челси расписал ничью с Манчестер Юнайтед в рамках 13-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Стартовый план Эрика Тен Хага оказался лучше. Манчестер Юнайтед владел преимуществом в первом тайме, но воплотить его в забитые мячи не смог. Грэм Поттер внес правильные коррективы, и Челси перехватил инициативу.

Челси упустил победу над Ман Юнайтед в драматичном матче АПЛ – спасительный гол Каземиро, травма и слезы чемпиона мира

В конце игры, казалось, Жоржиньо принесет победу Челси, реализовав пенальти за бессмысленный фол Мактоминая. Однако решающее слово сказал Каземиро. Дебютный гол бразильца за манкунианцев установил окончательный счет – 1:1. Лондонцы набрали 21 очко и удержали отрыв в 1 балл от идущего пятым Манчестер Юнайтед.