Челси и Манчестер Юнайтед встречались в 13-м туре АПЛ (1:1). Отчет о матче 22 октября 2022 года читайте на "Футбол 24".

Тен Хаг получил шанс взять реванш у Поттера – вторая встреча тренеров в сезоне

Матч Челси – Манчестер Юнайтед стартовал в 19.30 по киевскому времени на стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне. На момент начала игры команды соседствовали в турнирной таблице. Лондонцы после смены главного тренера набрали приличный ход и ворвались в топ-4. Юнайтед тоже оправились от стартовых неудач, обыграв Ливерпуль, Арсенал и Тоттенхэм (правда, всех – на родном Олд Траффорд). МЮ перед стартовым свистком занимал 5-ю позицию АПЛ – соответственно, центральный поединок дня еще и непосредственно влиял на промежуточное распределение мест в зоне Лиги чемпионов.

Это была уже вторая дуэль Грэма Поттера против Эрика Тен Хага в первом круге текущего сезона. В стартовом туре АПЛ его Брайтон обыграл Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (2:1). Соответственно, Поттер мог во второй раз обыграть манкунианцев, а наставник МЮ – взять реванш за неожиданное поражение в начале сезона.

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Криштиану Роналду не участвовал в поединке. Эрик Тен Хаг отстранил звезду от тренировок с первой командой за отказ выйти на замену в предыдущем матче против Тоттенхэма (2:0). Манчестер Юнайтед ранее сообщил, что португалец не поедет в Лондон.

Существенное преимущество МЮ до перерыва – не хватило только голов

В первые минуты сложно было отдать предпочтение какой-то из команд. Манчестер Юнайтед больше держал мяч и создал первый момент. Люк Шоу протянул мяч метров 20 и пробил в направлении дальнего угла – немного неточно. Кепа вступил в игру после обводящего удара Антони из-за пределов штрафной, переведя мяч на угловой. Едва не влетел в ворота мяч после навеса Санчо – подопечные Тен Хага захватили инициативу, но те два момента, которые были у гостей, трудно назвать действительно голевыми.

Ближе к середине тайма гости заиграли острее. Сначала занервничал Кепа, который не поймал элементарный мяч и привез угловой на ровном месте. Обошлось. А вот в следующем эпизоде ​​испанский кипер спас Челси. После обрезки Лофтус-Чика Кепа вовремя выскочил из ворот, не позволив Рашфорду реализовать выход один на один. Типичный Маркус – десятка МЮ упустил супершанс. Еще один удар Рашфорда снова парировал Кепа. А лучший шанс перед свистком на перерыв упустил Антони. Очередная ошибка Челси на своей половине поля завершилась выходом бразильца на ворота Кепы. Вингер пробил неудобной правой в ближний угол – и не попал.

А вот хозяева в атаке были очень пассивными. Одну из редких атак Челси очень неудачным пасом испортил Аспиликуэта, а слабый удар Обамеянга с линии штрафной был неточен. Габонец упустил еще один перспективный шанс, не сумев обработать мяч перед Де Хеа. Грэм Поттер был настолько недоволен, что уже на 36-й минуте внес кадровые коррективы. Кукурелья уступил место на поле Ковачичу. МЮ переигрывал Челси, однако реализовать хотя бы один момент не смог.

Замены Поттера едва не принесли победу Челси – фантастическая развязка в конце игры

На старте второй половины игры Тен Хаг бросил в бой Фреда вместо Санчо, а позже был вынужден проводить еще одну замену (на этот раз вынужденную). Рафаэль Варан получил травму на ровном месте и в слезах покинул поле – вместо него вышел Линделёф. Вполне возможно, что чемпионат мира для ведущего центрбека сборной Франции отменяется.

Челси сумел отвести игру от своих ворот – в третьей четверти матча "красные дьяволы" не создали вообще ничего. Хотя и лондонцы не нагнетали ситуацию у ворот Де Хеа. Самым памятным моментом этого отрезка стала как раз травма Варана.

Именно подопечные Поттера создали первый острый шанс после перерыва. Чалоба выиграл борьбу у Фреда и головой пробил в перекладину! У Юнайтед можно вспомнить разве что дальний удар Бруна, не составивший проблем для Кепы.

Поттер бросил в бой молодежь – Брою и Чуквуэмеку, что очень быстро принесло результат. На 84-й минуте Челси заработал пенальти. Вышедший вместо Эриксена Мактоминай завалил Брою во время подачи углового. По-разному сыграли замены тренеров – если джокер Поттера заработал право на 11-метровый, то Мактоминай подвел свою команду. Пенальти реализовал Жоржиньо. Бруну Фернандеш подсказывал, как мог, но чемпион Европы пробил точно.

МЮ все же отыгрался на 90+4-й. Каземиро ударом головой забил дебютный гол за Ман Юнайтед. Кепа тянулся как мог, но не спас. Мяч от стойки влетел в ворота. Гол бразильца спас команду Тен Хага от не слишком логического поражения. Манкунианцы едва не поплатились за свою нереализацию, ведь до перерыва могли вести в счете. В итоге едва удалось вырвать ничью.

1:1 – Челси сумел переломить игру после провального первого тайма, но не удержал победу. "Пенсионеры" набрали 21 очко и удержали отрыв в 1 балл от идущего пятым Манчестер Юнайтед.

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