Варан пытается убедить Мбаппе присоединиться к Реалу

Защитник Реала Рафаэль Варан поделился впечатлениями от игры своего партнера по сборной Франции Килиана Мбаппе.

"Я всегда хочу видеть Мбаппе в своей команде. Если он спросит у меня совета о продолжении карьеры, я скажу только хорошее о Реале.

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Мы очень конкурентоспособны. Чтобы выступать за Реал, всегда нужно быть голодным и играть с желанием побеждать", – поделился Варан в комментарии Onda Cero.

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Стоит отметить, что оба игрока были вызваны в сборную Франции на квалификационные матчи Евро-2020 против Исландии и Турции, но Мбаппе покинул расположение команды из-за повреждения.