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Варан пытается убедить Мбаппе присоединиться к Реалу

9 октября 22:39 38 Читати українською
Варан пытается убедить Мбаппе присоединиться к Реалу
Варан и Мбаппе / Reuters

Защитник Реала Рафаэль Варан поделился впечатлениями от игры своего партнера по сборной Франции Килиана Мбаппе.

"Я всегда хочу видеть Мбаппе в своей команде. Если он спросит у меня совета о продолжении карьеры, я скажу только хорошее о Реале.

Сборная Франции потеряла Мбаппе перед матчами против главных конкурентов в отборе на Евро-2020

Мы очень конкурентоспособны. Чтобы выступать за Реал, всегда нужно быть голодным и играть с желанием побеждать", – поделился Варан в комментарии Onda Cero.

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Стоит отметить, что оба игрока были вызваны в сборную Франции на квалификационные матчи Евро-2020 против Исландии и Турции, но Мбаппе покинул расположение команды из-за повреждения.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Франция Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Рафаэль Варан Рафаэль Варан ПСЖ ПСЖ
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