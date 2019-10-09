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Варан намагається переконати Мбаппе приєднатись до Реала

9 жовтня 22:37 247 Читать на русском
Варан намагається переконати Мбаппе приєднатись до Реала
Варан та Мбаппе / Reuters

Захисник Реала Рафаель Варан поділився враженнями від гри свого партнера по збірній Франції Кіліана Мбаппе.

"Я завжди хочу бачити Мбаппе в своїй команді. Якщо він запитає у мене поради щодо продовження кар'єри, я скажу тільки хороше про Реал.

Збірна Франції втратила Мбаппе перед матчами проти головних конкурентів у відборі на Євро-2020

Ми дуже конкурентноздатні. Щоб виступати за Реал, завжди потрібно бути голодним і грати із бажанням перемагати", – поділився Варан у коментарі Onda Cero.

Варан оцінив перспективи Ареола в Реалі – новачок зайняв місце Луніна у складі мадридців

Варто зазначити, що обидва гравці були викликані до збірної Франції на кваліфікаційні матчі Євро-2020 проти Ісландії та Туреччини, але Мбаппе покинув розташування команди через пошкодження.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Рафаель Варан Рафаель Варан ПСЖ ПСЖ
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