Варан намагається переконати Мбаппе приєднатись до Реала

Захисник Реала Рафаель Варан поділився враженнями від гри свого партнера по збірній Франції Кіліана Мбаппе.

"Я завжди хочу бачити Мбаппе в своїй команді. Якщо він запитає у мене поради щодо продовження кар'єри, я скажу тільки хороше про Реал.

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Ми дуже конкурентноздатні. Щоб виступати за Реал, завжди потрібно бути голодним і грати із бажанням перемагати", – поділився Варан у коментарі Onda Cero.

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Варто зазначити, що обидва гравці були викликані до збірної Франції на кваліфікаційні матчі Євро-2020 проти Ісландії та Туреччини, але Мбаппе покинув розташування команди через пошкодження.