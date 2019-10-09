Сборная Франции потеряла Мбаппе перед матчами против главных конкурентов в отборе на Евро-2020

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не поможет своей национальной команде в ближайших матчах евроотбора.

Звездный форвард сборной Франции пропустит поединки против Исландии и Турции, информирует L'Equipe.

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Мбаппе усложнил свою травму бедра, выйдя на поле в матче Лиги чемпионов против Галатасарая. Дополнительное обследование, которое представитель ПСЖ прошел в лагере сборной, показало некоторое улучшение, однако тренер французов Дидье Дешам решил не рисковать здоровьем одного из своих лидеров и отпустил его обратно в клуб.

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Напомним, именно Турция, Франция и Исландия являются лидерами своей группы в отборе на Евро-2020. В активе первых двух сборных 15 очков после шести туров, а команда островной страны отстает на три балла.