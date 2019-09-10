Варан оценил перспективы Ареола в Реале – новичок занял место Лунина в составе мадридцев

Французский центрбек мадридцев поделился мнением о возможностях своего соотечественника, который присоединился к Реалу в конце трансферного окна.

"Мы с Альфонсом, конечно, немного поговорили. Он рад, что перешел в Реал. Его очень тепло примут.

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В футболе все возможно. Посмотрим, будет ли он играть в Мадриде регулярно. Я знаю его качества. У него есть козыри, и я надеюсь, что он проведет успешный сезон. Он к этому готов. Ареола верит в свои способности, и мы поможем ему освоиться", – цитирует Варана Goal.

Напомним, французский новичок "сливочных" стал заменой Кейлору Навасу, который отправился в обратном направлении, подписав контракт с ПСЖ. Дублером Тибо Куртуа в Реале мог стать и Андрей Лунин, однако украинца отправили в аренду в Вальядолид.

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