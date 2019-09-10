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Варан оцінив перспективи Ареола в Реалі – новачок зайняв місце Луніна у складі Реала

01:04 14 Читать на русском
Варан оцінив перспективи Ареола в Реалі – новачок зайняв місце Луніна у складі Реала
Рафаель Варан / Reuters

Французький центрбек мадридців поділився думкою щодо можливостей свого співвітчизника, який приєднався до Реала в кінці трансферного вікна.

"Ми з Альфонсом, звичайно, трохи поговорили. Він радий, що перейшов в Реал. Його дуже тепло приймуть.

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У футболі все можливо. Подивимося, чи буде він грати в Мадриді регулярно. Я знаю його якості. У нього є козирі, і я сподіваюся, що він проведе успішний сезон. Він до цього готовий. Ареола вірить в свої здібності, і ми допоможемо йому освоїтися", – цитує Варана Goal.

Нагадаємо, французький новачок "вершкових" став заміною Кейлора Наваса, який відправився у зворотньому напрямку, підписавши контракт з ПСЖ. Дублером Тібо Куртуа в Реалі міг стати і Андрій Лунін, однак українця відправили в оренду до Вальядоліда.

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Рафаель Варан Рафаель Варан Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Альфонс Ареола Альфонс Ареола Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид
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