Реал попытается летом продать Рафаэля Варана, если не сможет договориться с игроком относительно нового контракта, сообщает Marca.

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Действующий контракт французского защитника с мадридцами рассчитан до лета 2022-го. Приоритетом для королевского клуба является вариант с продолжением сотрудничества с Рафаэлем. По информации СМИ, на игрока претендуют ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Варан провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами.

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