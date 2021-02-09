Реал спробує влітку продати Рафаеля Варана, якщо не зможе домовитись з гравцем щодо нового контракту, повідомляє Marca.

Варан у стилі Рамоса врятував Реал – відеоогляд матчу проти Уески

Чинний контракт французького захисника з мадридцями розрахований до літа 2022-го. Пріоритетом для королівського клубу є варіант з продовженням співпраці з Рафаелем. За інформацією ЗМІ, на гравця претендують ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Варан провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку