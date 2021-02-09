Варан може попрощатись з Реалом – на француза претендують два топ-клуби
10:34 - Читать на русском
Реал ризикує втратити чемпіона світу Рафаеля Варана.
Реал спробує влітку продати Рафаеля Варана, якщо не зможе домовитись з гравцем щодо нового контракту, повідомляє Marca.
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Чинний контракт французького захисника з мадридцями розрахований до літа 2022-го. Пріоритетом для королівського клубу є варіант з продовженням співпраці з Рафаелем. За інформацією ЗМІ, на гравця претендують ПСЖ та Манчестер Юнайтед.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Варан провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами.
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