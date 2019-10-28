Варан, Хамес и Бензема восстановились после травм

Лазарет мадридского Реала понемногу пустеет – еще трое игроков клуба вернулись в общую группу.

Хорошие новости для наставника "сливочных" Зинедина Зидана – восстановились после повреждений еще трое игроков, сообщает официальный сайт ФК Реал. В частности, в общую группу вернулись защитник Рафаэль Варан, полузащитник Хамес Родригес и нападающий Карим Бензема. Все трое, скорее всего, смогут помочь своей команде в ближайшем матче Ла Лиги против откровенного аутсайдера турнира, бывшей команды нашего Андрея Лунина – Леганеса.

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В то же время все еще не тренируется вместе с командой Гарет Бэйл, получивший травму в расположении сборной Уэльса и запретивший руководству королевского клуба разглашать любую информацию относительно своего повреждения.

Кроме Бэйла в клубном лазарете остаются еще Начо и Марко Асенсио.

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