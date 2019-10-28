toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - КАРПАТЫ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Варан, Хамес и Бензема восстановились после травм

12:41 8 Читати українською
Варан, Хамес и Бензема восстановились после травм
Карим Бензема / Фото из открытых источников

Лазарет мадридского Реала понемногу пустеет – еще трое игроков клуба вернулись в общую группу.

Хорошие новости для наставника "сливочных" Зинедина Зидана – восстановились после повреждений еще трое игроков, сообщает официальный сайт ФК Реал. В частности, в общую группу вернулись защитник Рафаэль Варан, полузащитник Хамес Родригес и нападающий Карим Бензема. Все трое, скорее всего, смогут помочь своей команде в ближайшем матче Ла Лиги против откровенного аутсайдера турнира, бывшей команды нашего Андрея Лунина – Леганеса.

Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Бейла через его чрезмерный травматизм

В то же время все еще не тренируется вместе с командой Гарет Бэйл, получивший травму в расположении сборной Уэльса и запретивший руководству королевского клуба разглашать любую информацию относительно своего повреждения.

Кроме Бэйла в клубном лазарете остаются еще Начо и Марко Асенсио.

Зідан перебуває у критичній ситуації: "пекельний фінал" з нещадним тиском ЗМІ та новим тренером на горизонті

blog_ava
Бущан интересно сравнил матчи Динамо против Карпат и Копенгагена
08:24
220
Теги
Хамес Родригес Хамес Родригес Рафаэль Варан Рафаэль Варан Начо Начо Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Марко Асенсио Марко Асенсио Гарет Бейл Гарет Бейл Карим Бензема Карим Бензема
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
58
мин
Бертон Альбион
21:45
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук