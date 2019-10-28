Варан, Хамес і Бензема відновились після травм

Лазарет мадридського Реала потроху порожніє – ще троє гравців клубу повернулись до загальної групи.

Хороші новини для наставника "вершкових" Зінедіна Зідана – відновились після ушкоджень ще троє гравців, повідомляє офіційний сайт ФК Реал. Зокрема, до загальної групи повернулись захисник Рафаель Варан, півзахисник Хамес Родрігес і нападник Карім Бензема. Всі троє, скоріше за все, зможуть допомогти своїй команді у найближчому матчі Ла Ліги проти відвертого аутсайдера турніру, колишньої команди нашого Андрія Луніна – Леганеса.

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У той же час все ще не тренується разом з командою Гарет Бейл, який отримав травму у розташуванні збірної Уельсу і заборонив керівництву королівського клубу розголошувати будь-яку інформацію щодо свого ушкодження.

Окрім Бейла у клубному лазареті залишаються ще Начо і Марко Асенсіо.

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