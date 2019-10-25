Бейл запретил Реалу распространять информацию о своей травме

Полузащитник Реала Гарет Бейл не хочет, чтобы пресса завладела информацией о характере его травмы.

Валлиец запретил мадридскому клубу публиковать официальную информацию о своей травме, сообщает AS со ссылкой на программу El Chiringuito.

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Напомним, что футболист получил повреждение 13 октября в матче сборной Уэльса против Хорватии (1:1) в рамках отбора к Евро-2020. Из-за этого он пропустил игру 9-го тура Ла Лиги с Мальоркой (0:1) и встречу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Галатасараем (1:0).

За все это время никакой информации по поводу травмы Бейла на официальном сайте мадридцев опубликовано не было. Хотя обычно "сливочные" сообщают такую ​​информацию.

В текущем сезоне Бейл провел за Реал семь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Валлиец может восстановиться к матчу 11-го тура с Леганесом, который пройдет в среду, 30 октября. Но более вероятно его возвращение на поле 2 ноября в домашней игре против Бетиса.

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