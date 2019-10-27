Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Бэйла через его чрезмерный травматизм

Манкунианцы решили не выбрасывать деньги на ветер, учитывая шаткое здоровье полузащитника Реала Гарета Бэйла.

Руководство Манчестер Юнайтед и главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер не заинтересованы в приобретении нападающего мадридского Реала Гарета Бэйла, сообщает Daily Mail. В клубе считают этот трансфер слишком рискованным, учитывая историю травм 30-летнего валлийца.

Бейл запретил Реалу распространять информацию о своей травме

Ранее стало известно, что Реал не оставит попыток подписать полузащитника манкунианцев Поля Погба и готов отдать за француза 100 млн евро и Бэйла.

В нынешнем сезоне Гарет забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах испанской Примеры. Сейчас форвард восстанавливается после мышечной травмы. Контракт Бэйла с Реалом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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