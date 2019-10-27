toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ - АСТОН ВИЛЛА

Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Бэйла через его чрезмерный травматизм

13:40 24 Читати українською
Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Бэйла через его чрезмерный травматизм
Гарет Бэйл / Фото из открытых источников

Манкунианцы решили не выбрасывать деньги на ветер, учитывая шаткое здоровье полузащитника Реала Гарета Бэйла.

Руководство Манчестер Юнайтед и главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер не заинтересованы в приобретении нападающего мадридского Реала Гарета Бэйла, сообщает Daily Mail. В клубе считают этот трансфер слишком рискованным, учитывая историю травм 30-летнего валлийца.

Бейл запретил Реалу распространять информацию о своей травме

Ранее стало известно, что Реал не оставит попыток подписать полузащитника манкунианцев Поля Погба и готов отдать за француза 100 млн евро и Бэйла.

В нынешнем сезоне Гарет забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах испанской Примеры. Сейчас форвард восстанавливается после мышечной травмы. Контракт Бэйла с Реалом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Зідан перебуває у критичній ситуації: "пекельний фінал" з нещадним тиском ЗМІ та новим тренером на горизонті

blog_ava
Голкипер пропустил в свои ворота, празднуя несуществующий гол – фиаско дня
06:00
443
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Гарет Бейл Гарет Бейл Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
22
мин
Ливерпуль
18:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук