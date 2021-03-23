Защитник Реала Рафаэль Варан призвал своих партнеров по сборной сразу браться за дело и не откладывать победы на потом.

"Нас ждет три матча за семь дней. Плюс, дальние перелеты. Адаптация, физические нагрузки, риск получения травм. Наш тренер контролирует игровое время и знает, кто в каком состоянии прибыл в команду.

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Сборная Украины? Надеемся на победу, ведь хороший страт очень важен. Нам нужно моментально перейти в соревновательный режим. Матч с Украиной непременно напомнит всем плей-офф ЧМ-2014 в Бразилии. Если бы все решалось в одном поединке, мы бы не попали на мундиаль", – цитирует Варана официальный сайт ФФФ.

Напомним, в домашнем поединке плей-офф ЧМ-2014 в Киеве сборная Украины обыграла Францию ​​со счетом 2:0, однако в ответном матче пропустила трижды и потеряла шанс попасть на чемпионат мира.

Уже завтра, 24 марта, "сине-желтые" на выезде сыграют первый матч отбора на ЧМ-2022 против Франции. После этого Украина в Киеве примет Финляндию и Казахстан – поединки запланированы на 28 и 31 марта соответственно.

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