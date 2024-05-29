"Альбиселесте" получили разрешение заявить защитника Николаса Отаменди (Бенфика) и форварда Хулиана Альвареса (Манчестер Сити), информирует журналист Гастон Эдул.

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Аргентинская ассоциация надеется договориться по еще трем именитым игрокам. Вратарь Эмилиано Мартинес из Астон Виллы должен стать третьим футболистом по уайлд-кард (каждая сборная имеет право заявить только трех, родившихся до 1 января 2001 года). Дополнить звездную банду Хавьера Маскерано могут вингер Алехандро Гарначо (МЮ) и центрхав Энцо Фернандес (Челси). Они вписываются в возрастной ценз Олимпиады, но нужно еще уговаривать их клубы.

Аргентинцы и без того считаются фаворитом группы В, где встретятся с Марокко, Ираком и Украиной. "Альбиселесте" сойдутся с подопечными Руслана Ротаня в последнем туре 30 августа.

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