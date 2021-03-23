Захисник Реала Рафаель Варан закликав своїх партнерів по збірній одразу братися за справу і не відкладати перемоги на потім.

"Нас чекає три матчі за сім днів. Плюс, далекі перельоти. Адаптація, фізичні навантаження, ризик отримання травм. Наш тренер контролює ігровий час і знає, хто в якому стані прибув у команду.

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Збірна України? Сподіваємося на перемогу, адже хороший страт дуже важливий. Нам потрібно моментально перейти у змагальний режим. Матч з Україною неодмінно нагадає всім плей-офф ЧС-2014 в Бразилії. Якби все вирішувалося в одному поєдинку, ми б не потрапили на мундіаль", – цитує Варана офіційний сайт ФФФ.

Нагадаємо, у домашньому поєдинку плей-офф ЧС-2014 у Києві збірна України обіграла Францію з рахунком 2:0, проте у матчі-відповіді пропустила тричі і втратила шанс потрапити на чемпіонат світу.

Вже завтра, 24 березня, "синьо-жовті" на виїзді зіграють перший матч відбору на ЧС-2022 проти Франції. Після цього Україна в Києві прийме Фінляндію і Казахстан – поєдинки заплановані на 28 та 31 березня відповідно.

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