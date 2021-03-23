"Чувствую себя отлично. Наша команда сейчас хорошо играет – буду работать, тренироваться, отдаваться полностью, а там уже будет решение главного тренера.

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Мое дело – тренироваться, отдавать всего себя на поле. Конечно, главная цель нападающего – забивать голы, и я всегда нацелен на ворота. Гол не пахнет. Главное – в нужное время оказаться в нужной точке", – сказал Довбик в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, уже завтра, 24 марта, "сине-желтые" на выезде сыграют первый матч отбора на ЧМ-2022 против Франции. После этого Украина в Киеве примет Финляндию и Казахстан – поединки запланированы на 28 и 31 марта соответственно.

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