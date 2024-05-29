"В последние дни в СМИ было много манипулятивной информации, мол, Рух не отпускает своих игроков на Олимпийские игры. Мы хотим четко прояснить эту ситуацию и избежать двойных трактовок. Хотели бы сразу отметить, что УАФ направила письмо о вызове футболистов нашего клуба не на Олимпийские игры, а для участия в товарищеском турнире, который состоится во французском Тулоне.

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Тренерский и медицинский штаб Руха совместно с игроками приняли решение не участвовать именно в товарищеском турнире, учитывая тяжелый и изнурительный сезон для футболистов нашего клуба, которые доигрывали чемпионат с повреждениями. У игроков, для большинства из которых это был первый полноценный сезон в УПЛ, накопилась усталость и есть большой риск получения сложных травм. Это решение заранее, за неделю до завершающего тура УПЛ, было донесено и согласовано с главным тренером олимпийской сборной Украины Русланом Ротанем и его тренерским штабом.

Также клуб отметил, что готов отпустить в ряды олимпийской сборной для участия в товарищеском турнире полузащитника Олега Федора и защитника Дениса Слюсаря, которые имели меньше игровой практики и находятся в хороших кондициях. К сожалению, в последнем матче чемпионата Денис Слюсарь получил повреждение и нуждается в дальнейшем лечении. Добавим, что перед началом Олимпийских игр в сборной Украины запланирован подготовительный тренировочный сбор, который начнется в начале июля.

Футбольный клуб Рух готов делегировать своих игроков в олимпийскую сборную для участия в сборах и Олимпийских играх, если эти футболисты будут нужны сборной Украины. Важно, чтобы к историческим ОИ игроки нашего клуба залечили все травмы, восстановились психологически и в полной боевой готовности защищали честь нашего государства в Париже. Считаем такое решение оптимальным и таким, что принято в интересах игроков и олимпийской сборной Украины", – говорится в заявлении Руха на официальном сайте клуба.

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