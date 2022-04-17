Азия. Лига чемпионов, 1/4 финала

Аль-Ахли – Раджа Касабланка – 2:1

Голы: Эль-Сулейя, 13(п), Эл Шахат, 23 – Зрида, 45+1

"Засчитывал спорные голы, если они были красивыми": исповедь экс-арбитра ФИФА, который ударил игрока и удалил его с поля

Главной "звездой" матча стал арбитр Джин Ндала. Рефери в начале встречи назначил в ворота гостей пенальти. Он даже ходил к монитору, но на видео все равно сумел рассмотреть то, чего просто не было, – игру рукой. Интересно, что в официальном обзоре на YouTube канале CAF скандальный момент цинично вырезали полностью.