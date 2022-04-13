Бывший судья Тони Шапрон признался, что мог засчитать спорный гол, если он ему понравился.

"Засчитывал ли я красивые голы, если было подозрение на фол со стороны атакующей команды? Да, бывало. Арбитры – тоже люди, и они любят футбол. Когда ты видишь хороший гол и говоришь себе: "Возможно, был незначительный фол", но засчитываешь его, потому что комбинация или удар были роскошными.

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То, что я хочу видеть, когда выхожу на стадион – это фантастические голы. Я самый большой футбольный фанат. Не забывайте, что судьи – это, прежде всего, футбольные фанаты. И иногда, да, вы восхищаетесь тем, что делает игрок", – цитирует 49-летнего арбитра GFFN.

Напомним, Шапрон стал героем скандала в 2018 году. Тогда на поединке Нант – ПСЖ арбитра случайно сбил с ног Диего Карлос, который сейчас выступает за Севилью. Рефери поднялся, ударил обидчика ногой и показал ему красную карточку.

За это Шапрона дисквалифицировали на 6 месяцев, после чего он уже не вернулся на работу в связи с превышением возрастного ценза для арбитров.

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