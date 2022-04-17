Африка. Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу

Аль-Ахлі – Раджа Касабланка – 2:1

Голи: Ель-Сулейя, 13 (п), Ел Шахат, 23 – Зріда, 45+1

"Зараховував спірні голи, якщо вони були гарними": сповідь екс-арбітра ФІФА, який вдарив гравця і вилучив його з поля

Головною "зіркою" матчу став арбітр Джін Ндала. Рефері на початку зустрічі призначив у ворота гостей пенальті. Він навіть ходив до монітора, але на відео однаково зумів розгледіти те, чого просто не було, – гру рукою. Цікаво, що в офіційному огляді на YouTube-каналі CAF скандальний момент цинічно вирізали повністю.