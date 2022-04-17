VAR не рятує від ідіотизму – арбітр у африканській ЛЧ призначив неіснуючий пенальті, злочин хотіли цинічно приховати
16:50 - Читать на русском
Єгипетський Аль-Ахлі зі скандалом обіграв Раджу Касабланку в першому матчі 1/4 фіналу Африканської Ліги чемпіонів.
Африка. Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу
Аль-Ахлі – Раджа Касабланка – 2:1
Голи: Ель-Сулейя, 13 (п), Ел Шахат, 23 – Зріда, 45+1
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Головною "зіркою" матчу став арбітр Джін Ндала. Рефері на початку зустрічі призначив у ворота гостей пенальті. Він навіть ходив до монітора, але на відео однаково зумів розгледіти те, чого просто не було, – гру рукою. Цікаво, що в офіційному огляді на YouTube-каналі CAF скандальний момент цинічно вирізали повністю.
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