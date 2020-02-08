VAR может измениться в АПЛ – клубы предлагают пересмотреть правило фиксирования офсайда

Первый сезон VAR в английской Премьер лиге получил рекордную порцию критики.

Представители команд АПЛ обсуждают идею смягчения правила фиксирования офсайда с помощью видеоасистена VAR, сообщает The Times.

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Инициаторы изменений хотят прописать в регламенте 10 см запаса для команды, которая атакует, чтобы не фиксировались "минимальные" положения вне игры. В комиссии подсчитали, что если бы эта поправка работала в текущем сезоне, то 9 из 25-ти отмененных голов – были бы засчитаны.

Напомним, после 25-ти туров АПЛ Ливерпуль лидирует, опережая Манчестер Сити на 22 очка.

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