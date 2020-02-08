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VAR может измениться в АПЛ – клубы предлагают пересмотреть правило фиксирования офсайда

00:45 24 Читати українською
VAR может измениться в АПЛ – клубы предлагают пересмотреть правило фиксирования офсайда
VAR в АПЛ / Фото 90xtra

Первый сезон VAR в английской Премьер лиге получил рекордную порцию критики.

Представители команд АПЛ обсуждают идею смягчения правила фиксирования офсайда с помощью видеоасистена VAR, сообщает The Times.

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Инициаторы изменений хотят прописать в регламенте 10 см запаса для команды, которая атакует, чтобы не фиксировались "минимальные" положения вне игры. В комиссии подсчитали, что если бы эта поправка работала в текущем сезоне, то 9 из 25-ти отмененных голов – были бы засчитаны.

Напомним, после 25-ти туров АПЛ Ливерпуль лидирует, опережая Манчестер Сити на 22 очка.

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Теги
Англия АПЛ Видеоассистент арбитра (VAR)
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