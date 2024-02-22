VAR будет работать на всех матчах – назначение арбитров на 18 тур УПЛ
Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут обслуживать поединки 18 тура УПЛ сезона 2023/24.
Весенняя часть чемпионата Украины стартует в пятницу, 23 февраля. Матчи 18-го тура пройдут также 25 и 26 февраля. На всех встречах будет работать система VAR.
"Логистика и вопрос денег, больше ничего": Заря оправдала "измену" стадиона в последний момент
23 февраля
ЛНЗ – Кривбасс. Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано–Франковск), арбитр ВАР – Александр Омельченко (Славянск)
25 февраля
Днепр–1 – Минай. Арбитр – Александр Каленов (Ивано–Франковск), арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Верес – Колосс. Арбитр – Александр Афанасьев (Харьков), арбитр ВАР – Юрий Иванов (Донецкая область)
Металлист 1925 – Динамо. Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Рух – Полесье. Арбитр – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)
26 февраля
Александрия – Шахтер. Арбитр – Денис Шурман (Киевская область), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон)
Заря – Ворскла. Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин (Харьков)
Оболонь – Черноморец. Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Роман Блавацкий (Львов)
"Ми не хотіли би брати жодної копійки у клубів": що таке УПЛ ТБ і як наш футбол донести аж до США та Канади