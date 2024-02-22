Луганчане долго выбирали стадион для второй части сезона. Руководство ужгородского Авангарда рассчитывало на победу в "кастинге", но в итоге Заря отдала предпочтение Центральному стадиону Житомира. Представители Авангарда возмутились таким ведением дел, хотя Гузь легко объяснил мотивацию клуба.

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"Смотрите, мы в Киеве базируемся. Нам условия дали, возможно, еще и лучше в Житомире. Так почему мы должны ехать в Ужгород? Только логистика, только вопрос денег. Больше ничего. У нас не было контракта с Ужгородом, чтобы это было 100%.

У нас было письмо, мы таких писем прислали не только в Ужгород, а еще в три стадиона. И кто первый отреагировал, дал понимание, что готов принять нас на 100% – туда мы поехали. Это был Житомир", – заявил начальник Зари в комментарии Tribuna.

Напомним, луганчане возобновят сезон 26 февраля матчем против Ворсклы уже в Житомире.

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