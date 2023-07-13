"Мы проснулись утром во Львове, начали читать новости. Повезло, что нас не было в Киеве. Мы живем на шестом этаже, прилетело на 25-й. Всегда думаешь, что тебя это не коснется, но вот так вот получается... Неприятная ситуация.

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Сбили беспилотник шахед, как я понимаю. Были бы дома, пошли бы в ванну. Но судя по тому, как прилетело, и ванна могла бы не помочь. Ситуация заставляет задуматься. В том районе, где мы живем, возле нас часто срабатывает. Каждая тревога, мы понимаем, что будет много взрывов.

Команде тяжело, если ночь была с сиренами? Конечно. Особенно когда много прилетов, у нас шумно. Да, база в Счастливом под Киевом, все живут в городе в основном. Бывало, что мы просто все в Счастливое ехали, если много взрывов. Там пересиживали.

Почему были во Львове? Сборы с командой. В Винниках. Тренируемся на поле стадиона имени Маркевича, живем в отеле Козловского, иногда тренировки и на базе Руха", – поделился Габелок в интервью Fanday.

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