На войне погиб капитан украинского клуба
Украина продолжает платить огромную цену за свою независимость от российских захватчиков.
"В ожесточенной борьбе за наше будущее Украина теряет лучших. Тех, кто ведет за собой вперед и не пасует перед вызовами.
Экс-хавбек Карпат погиб, защищая Украину от российских окупантов
Сегодня на фронте погиб мелитополец Павел Штанько. До войны он грезил футболом и был капитаном ФК Мелитопольская черешня.
Двое маленьких детей остались без отца. Родители – без сына. Сочувствую родным и близким Павла. Вечная память каждому герою, отдавшему свою жизнь за Украину", – написал в соцсетях городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Некоторые думают, что это хулиганы. На самом деле – это великие люди": истории футбольных фанатов, отдавших жизнь за Украину