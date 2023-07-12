Украина продолжает платить огромную цену за свою независимость от российских захватчиков.

"В ожесточенной борьбе за наше будущее Украина теряет лучших. Тех, кто ведет за собой вперед и не пасует перед вызовами.

Экс-хавбек Карпат погиб, защищая Украину от российских окупантов

Сегодня на фронте погиб мелитополец Павел Штанько. До войны он грезил футболом и был капитаном ФК Мелитопольская черешня.

Двое маленьких детей остались без отца. Родители – без сына. Сочувствую родным и близким Павла. Вечная память каждому герою, отдавшему свою жизнь за Украину", – написал в соцсетях городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Некоторые думают, что это хулиганы. На самом деле – это великие люди": истории футбольных фанатов, отдавших жизнь за Украину