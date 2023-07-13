"Ванна могла не допомогти": дім гравця Металіста 1925 постраждав від нічних обстрілів Києва
Хавбек Металіста 1925 Артем Габелок прокоментував наслідки нічного обстрілу Києва – постраждав і його будинок.
"Ми прокинулися вранці у Львові, почали читати новини. Пощастило, що нас не було в Києві. Ми живемо на шостому поверсі, прилетіло на 25-й. Завжди думаєш, що тебе це не торкнеться, але ось так от виходить... Неприємна ситуація.
На війні загинув капітан українського клубу
Збили безпілотник шахед, як я розумію. Були б удома, пішли б у ванну. Але судячи з того, як прилетіло, і ванна могла б не допомогти. Ситуація змушує замислитися. У тому районі, де ми живемо, біля нас часто спрацьовує. Кожна тривога, ми розуміємо, що буде багато вибухів.
Команді важко, якщо ніч була з сиренами? Звичайно. Особливо коли багато прильотів, у нас шумно. База в Щасливому під Києвом, усі живуть у місті переважно. Бувало, що ми просто всі в Щасливе їхали, якщо багато вибухів. Там пересиджували.
Чому були у Львові? Збори з командою. У Винниках. Тренуємося на полі стадіону імені Маркевича, живемо в готелі Козловського, іноді тренування і на базі Руха", – поділився Габелок в інтерв'ю Fanday.
Динамо вирвало нічию з Янг Бойз – Ярмоленко красиво возив чемпіонів Швейцарії, але дірява оборона все зіпсувала