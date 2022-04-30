"Впечатления от турне? Конечно, только положительные. Мы имеем возможность играть с хорошими квалифицированными соперниками, поддерживать форму и приносить пользу, включая финансовую, родную страну и соотечественников.

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Каждый футболист хочет выигрывать в любой игре – будь то товарищеский матч или официальный. И здесь также на каждую игру мы выходим с мыслями только о победе, как и в официальных играх, понимая, что наша игра и результаты в том числе радуют миллионы украинцев.

Огромное спасибо клубам, с которыми мы играем, что собирают на трибунах такое большое количество людей, в том числе тех, кто вынужден был выехать из Украины из-за войны. Играть при такой атмосфере – одно удовольствие. Хотел бы посвятить эти забитые мячи военным, защищающим нашу страну от агрессора. Благодаря им Украина продолжает существовать, и после войны и нашей победы она станет только лучше", – отметил Ванат в комментарии официальном сайте Динамо.

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